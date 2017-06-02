До Кунгура и Кордона пустили дополнительные электрички

Доехать до Кунгура или Кордона на электричке теперь можно будет еще и днем. С 1 июня Пермская пригородная компания запустила два дополнительных рейса – Пермь-2-Кордон с отправлением в 11.25 по местному времени и Кунгур-Пермь-2 - в 12.30. Это направление выбирали, исходя из пожеланий пассажиров, в летнее время эти маршруты будут пользоваться повышенным спросом.

Сергей Канцур, Генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: "Мы провели маркетинговый анализ и посмотрели, что очень большой перерыв в движении электричек днем, а запросы на перевозку были, предложения и жалобы от пассажиров кунгурского направления, что днем невозможно уехать. С сегодняшнего дня у пассажиров такая возможность появилась".

В рамках Дня защиты детей все юные пассажиры школьного и дошкольного возраста 1 июня на новых маршрутах смогли проехать бесплатно. Кроме этого, на новых маршрутах оборудованы специальные места для самых юных пассажиров. Вагон так и называется «детский», в нем есть закрытый манежем со специальным мягким покрытием. Пока таких вагонов - всего три, они будут курсировать на разных пригородных маршрутах, отправляющихся со станции Пермь-2.