Один дома: Безопасное телевидение под контролем родителей

В День защиты детей в «Ростелекоме» показали, как при помощи интерактивного ТВ 21 века обезопасить ребенка от нежелательных программ. А вместо запретного контента подтолкнуть чадо к саморазвитию.

Как любой ребёнок, Егор часть свободного времени проводит перед телевизором. Среди фаворитов мультфильмы, кроме того интересуется динозаврами и представителями современного животного мира.

Это лишь малая часть того, что может предложить своим абонентам интерактивное телевидение «Ростелекома». Если говорить о детской аудитории - маленькие зрители могут развлекаться и учиться, не отходя от экрана.

По сути, изучать английский, зоологию или историю можно с помощью телевизора. В составе интерактивного ТВ более двухсот каналов, в том числе познавательные - такие как Страна, История, Моя планета.

При этом есть специальное предложение для взрослых - родительский контроль, когда пользователи могут ограничивать передачи по возрастному профилю, когда выше установленных ограничений ребёнок смотреть ничего не сможет.

Анастасия Татаринова, представитель компании «Ростелеком»: "Кроме того, с помощью родительского контроля можно создавать собственную сетку вещания, например, из познавательных передач, либо контролировать время, которое ребёнок проводит перед телевизором".

Это удобно, рассказала мама Егора. Иногда сын остаётся дома один, так что предложенная функция помогает проконтролировать, чтобы мальчик не сидел слишком долго у телевизора и смотрел то, что родители считают нужным.

Наталья Колотова, пользователь интерактивного ТВ «Ростелеком»: "Из разрешённых каналов на сегодняшний день у него каналы связанные, конечно, с мультиками, без них никуда, и постепенно я включаю такие каналы, как история, каналы про науку".

Ещё несколько удобных функций - возможность создавать архив программ и мультискрин - когда просмотр возможен на нескольких устройствах. А подключается интерактивное ТВ по технологии GPON или оптика в квартиру, что обеспечивает надёжность сигнала и качество картинки.