Автобус придет вовремя: Пермская диспетчерская служба отмечает юбилей

50 лет назад в Перми появилась диспетчерская служба - основа бесперебойной работы общественного транспорта. Не сразу она стала единой для всех видов и какое-то время диспетчеры сидели в тесных будках на конечных остановках с рацией в руках.

За 39 лет карьеры Зоя Наймушина научилась справляться с форс-мажорами на раз два. Один звонок, нажатие нескольких кнопок - и на замену сломанной машине на маршрут выходит новая. Работа диспетчерской службы, конечно, не видна пассажирам, но именно эти люди в Перми уже полвека контролируют выполнение расписания и следят за движением каждого автобуса, трамвая и троллейбуса.

Зоя Наймушина, диспетчер: "Раньше простой такой стол, бумажки, которые мы все писали от руки, все расписания для водителей. Сейчас у меня открыта карта, любой маршрут я могу открыть, и выйдут все подвижные составы, которые сейчас работают на линии".

В честь 50-летнего юбилея диспетчерской самых лучших сотрудниц наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Елена Мамонова, начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "За 50 лет Вы стали моложе и современнее, от барышень на телефоне и рации Вы помолодели до современных специалистов высокого класса".

Действительно, сегодня диспетчеры запросто работают с GPS и Глонасс. Но даже во всей строгости и точности программ эти женщины находят место юмору и доброжелательному отношению.

Первая диспетчерская в 1967 году была оборудована всего одним телефоном и радиостанцией «Гранит», тогда в штате работали лишь 4 человека.

Изначально, чтобы контролировать движение общественного транспорта, на конечных стояли специальные будки, в них и работали первые диспетчеры.

В 2007 году Пермской диспетчерской службе было присвоено имя Бубермана. Геннадий Александрович был руководителем 28 лет, именно он объединил диспетчерские всех видов транспорта в одну.

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс» департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Благодаря нашей диспетчерской службе пассажиры могут получать информацию о движении общественного транспорта в разных видах. Это как и плановое расписание, так и оперативная информация о движении транспорта, выводимая на карту".

В этом году на остановках появятся новые электронные табло, а на сайт «Горэлетротранса» и в мобильные приложения добавится расписание пригородных электропоездов и городской электрички.