Отрядам мэра увеличат зарплату

1 июня в Перми начали свою работу «Отряды мэра». 5 тысяч подростков этим летом войдут в их состав. Среди предложенных профессий на этот раз есть, например, журналист и аниматор.

Концентрация звёзд спорта на стадионе Гайвы ещё не была такой высокой: мастер-класс для легкоатлетов ведёт чемпионка мира Татьяна Вешкурова, баскетболистам даёт советы игрок Пармы Максим Дыбовский, с показательным выступлением здесь же победительница международных турниров, гимнастка Валерия Попадинец.

Валерия Попадинец, мастер спорта по художественной гимнастике: "Художественная гимнастика - она вообще в России развивается огромными темпами, самый интересный и востребованный вид спорта".

Увлекательно и ненавязчиво спортивные профессии ребятам продемонстрировали на фестивале «Sport Industry».

Специалисты называют это работой по профессиональному самоопределению школьников, которую намерены продолжить и в летний период - на площадках детских лагерей.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г.Перми: "Удалось очень гармонично сочетать идею, когда мы формируем готовность к профессиональному выбору, профессиональному самоопределению и линию спорта".

На соседней площадке педагоги сдают нормативы ГТО. Нужно не ударить в грязь лицом перед своими учениками и показать, что ты достоин этой профессии. Кстати, участие принимают не только учителя физкультуры.

Летом учителя отдохнут, а многие ученики намерены трудиться. Сегодня стартовал сезон «Отрядов мэра». Это традиционная городская инициатива по трудоустройству школьников в летнее время. Анастасия станет вожатой в лагере.

Анастасия Сухова: "Самому приятно, когда осознаёшь, что приносишь пользу для общества и города своего. Новые знакомства, новые друзья, новые эмоции".

Каждый отряд состоит из 12 человек, которые трудятся в течение 10 дней. За что получат и материальное вознаграждение. Раньше эта сумма составляла 860 рублей.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Когда я посмотрел, сколько же вам будут платить, я подумал, что это неправильно. Вячеслав Маркович, вы здесь? Я прошу вас исправить - отряды мэра должны оплачиваться более достойно. Надо увеличить сумму заработной платы".

Временную работу получат пять тысяч школьников. Для кого-то это будут первые деньги. Пусть небольшие, но заработанные своим трудом.