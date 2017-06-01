Так не доставайтесь же вы никому

В Перми раздавили тонну польских яблок. Партия фруктов в ходе совместного рейда Управления Россельхознадзора и пермской таможни была обнаружена на фруктово-овощном складе на улице Пожарная, 18. Общий вес изъятой продукции составил 910 килограммов. На коробках была указана страна-производитель – Республика Польша. А ввоз продуктов из этой страны в Россию, как известно, запрещен. Яблоки раздавили гусеницами бульдозера на свалке в Сафронах.