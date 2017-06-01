В Перми начался суд над похитителями автомобилей

В Мотовилихинском суде Перми начался процесс по группе похитителей автомобилей. Приговор уже вынесен одному из его участников. Мужчина признан виновным в краже дорогостоящих иномарок и приговорен к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 80 тысяч рублей. Преступления были совершены в составе группы, в которую входили 5 человек в возрасте от 28 до 49 лет. Они похищали иномарки, затем в гаражах занимались изменением номерных агрегатов машин с целью их дальнейшей перепродажи. Часть автомобилей они разобрали для сбыта автозапчастей. Один из фигурантов уголовного дела был взят с поличным при попытке угона автомобиля «Шевроле». В последствии были задержаны и другие соучастники.

Оперативный сотрудник поясняет: "Основной деятельностью преступной группы было то, что через различные сайты они заказывали конструктивно погибшие автомобили. После чего другим участникам группы делали заказ на хищение аналогичной машины".