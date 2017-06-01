Пермские гандболисты: программу максимум выполнили

Пермские гандболисты подвели итоги игрового сезона. Конец прошлого сезона выдался почти фееричным - серебро Суперлиги, заслуженное право выступать в вожделенной Лиге Чемпионов. Не уберегли, тем не менее, клуб от финансовых проблем. Почти краха. 13 игроков основы и тренер Лев Воронин покинули команду. Остались в Перми истинные альтруисты: бессменный президент Алексей Никифоров, капитан Валентин Бузмаков и пермская молодёжь - именно на них ставку и сделали.

Валентин Бузмаков, играющий тренер ГК "Пермские медведи": "Я думаю, это плюс как для команды, так и для края. Не секрет - болельщики хотят видеть родных воспитанников".

В итоге, программу максимум остаться в Суперлиге - даже перевыполнили. Вышли в плей-офф, где вволю дали резервистам набраться опыта в битвах с мастодонтами турнира. Чаяния гендиректора клуба теперь направлены на то, чтобы пыл необстрелянной молодёжи подкрепить опытом так называемых старичков. Заветная мечта - отвоевать утерянное лидерство.

Алексей Никифоров, президент ГК "Пермские медведи": "Мы заявились, играть будем. Возвращаем в состав команды одного из лидеров - Орлова Юрия".

Победителем медвежьего стана в номинации «Прорыв года» стали юноши 2000 года рождения. Дебютное выступление на Первенстве России завершилось почётным 4-м местом. К попаданию дерзких пермяков в первую тройку, похоже, не были готовы организаторы чемпионата.

Максим Одинцов, тренер команд юношей по гандболу: "Как говорится, рвали и метали. До этого я их такими не видел. Приходится играть с ребятами старшего возраста. С нашими пермскими, с дублёрами играем. На своей земле мы приобретаем тот игровой опыт, который нам нужен".

К слову, гандболисты 2000 года станут единственной игровой командой от Прикамья, которая выступит на Спартакиаде России в августе. Следуя российскому тренду импортозамещения, летние сборы все подразделения "Пермских медведей" проведут на родине. Основа - в Адлере, резерв - в Чайковском.