Сделано в Перми: «Вектор ПМ»
Грузовые весы, гидроцилиндры, тонкая электроника - что связывает эти три разных понятия, если коротко - то предприятие "Вектор ПМ", на территории которого снимается очередной выпуск программы «Сделано в Перми».
От весов до гидроцилиндров - всего больше 1200 наименований в ассортименте компании "Вектор ПМ". Сразу видно, что складывать все яйца в одну корзину здесь не собираются. Но впрочем, обо всех направлениях по порядку.
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