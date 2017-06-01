Сделано в Перми: «Вектор ПМ»

Грузовые весы, гидроцилиндры, тонкая электроника - что связывает эти три разных понятия, если коротко - то предприятие "Вектор ПМ", на территории которого снимается очередной выпуск программы «Сделано в Перми».

От весов до гидроцилиндров - всего больше 1200 наименований в ассортименте компании "Вектор ПМ". Сразу видно, что складывать все яйца в одну корзину здесь не собираются. Но впрочем, обо всех направлениях по порядку.