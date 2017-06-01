Детский сад устроил флешмоб на велосипедах
В пермском детском саду №161 решили необычно отметить окончание года - устроили флешмоб на велосипедах. Ребята вместе с воспитателями и родителями проехали в одной колонне по пешеходной части улицы Крупской, напоминая прохожим и автолюбителям о соблюдении правил дорожного движения всеми его участниками.
Продолжился праздник развлекательной программой. Дети играли в подвижные и развлекательные игры, собирали велосипед в картинках, рисовали, танцевали. А главные герои праздника - кот Леопольд и мышки - рассказывали участникам флешмоба правила дорожного движения на двухколесном транспорте.
Наталья Кулюшина, методист детского сада № 161 г.Перми: "Поднялась такая проблема, что очень много детского травматизма, связанного с ездой на велосипеде. И мы решили привлечь к этому внимание общественности. Детям, родителям напомнить о правилах дорожного движения".
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