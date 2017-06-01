Суббота на набережной: будет интересно!

3 июня в полдень будет дан старт городскому проекту «Суббота на набережной». Каждую субботу лета теперь можно будет бесплатно позаниматься йогой, поучаствовать в творческих мастер-классах и поиграть в интеллектуальные игры. Проект пройдет под лозунгом «Кама – река событий». Все стартует в 12.00 часов с городской йога-тренировки. Также в этот день пройдет встреча путешественников «Доступный Урал», будут работать творческие мастерские и игровые зоны. Целый день на променадной части набережной будет работать интеллектуальное кафе. А завершится первый летний субботний день концертом кировской группы «Роднополисы», чьи видео набрали рекордное количество просмотров в интернете. Концерт начнется в 18.00. Добавим, «Субботы на набережной» продлятся до 26 августа. Подробная информация на сайте субботананабережной.рф.