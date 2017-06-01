Суббота на набережной: будет интересно!
3 июня в полдень будет дан старт городскому проекту «Суббота на набережной». Каждую субботу лета теперь можно будет бесплатно позаниматься йогой, поучаствовать в творческих мастер-классах и поиграть в интеллектуальные игры. Проект пройдет под лозунгом «Кама – река событий». Все стартует в 12.00 часов с городской йога-тренировки. Также в этот день пройдет встреча путешественников «Доступный Урал», будут работать творческие мастерские и игровые зоны. Целый день на променадной части набережной будет работать интеллектуальное кафе. А завершится первый летний субботний день концертом кировской группы «Роднополисы», чьи видео набрали рекордное количество просмотров в интернете. Концерт начнется в 18.00. Добавим, «Субботы на набережной» продлятся до 26 августа. Подробная информация на сайте субботананабережной.рф.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские школьники собрали 70 тонн макулатуры
Школьники сдали базовый ЕГЭ по математике
Нарушителей антитабачного закона оштрафовали на 2,8 млн рублей
По Перми гуляет лось
Уголовное дело об обрушении дома на Куйбышева передано в суд
Каникулы! Как дети будут отдыхать от школы, учебников и родителей
Начало лета будет дождливым и ветреным
Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» самую многодетную семью Прикамья
Сделано в Перми: Докторская колбаса
Как пермский Цирк в кинотеатр превратили
Добавить комментарий: