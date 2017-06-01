Пермские школьники собрали 70 тонн макулатуры

В Перми подвели итоги экологической акции «Макулатурный десант». По итогам учебного года ребята установили новый рекорд – собрали почти 70 тонн макулатуры. Это более тысячи спасенных деревьев, тысячи киловатт сохраненной электроэнергии и тысячи литров воды. Всем учебным заведениям-участникам были вручены благодарственные письма, а самым активным – дипломы победителей и подарки от партнеров акции. Акция «Макулатурный десант» стартовала в 2013 году в школах Перми и быстро приобрела региональный статус. Количество участников растет ежегодно: в 2017 году в проекте приняли участие более 30 учебных заведений Перми, Краснокамска, Добрянского и Кунгурского районов.