Школьники сдали базовый ЕГЭ по математике

Первый из обязательных. Выпускники 11-х классов накануне сдавали ЕГЭ по математике базового уровня. Без положительного результата по этому предмету аттестат не выдадут.

Бутылки с водой без этикеток, которые могут быть потенциальными шпаргалками. Шоколадки уже после входа в аудиторию попросят развернуть. Александр взял с собой только паспорт. Уверен, нет повода для волнения.

Александр Плотников, ученик школы №7 г.Перми, рассказывает: "Сдаю базу - мне она никак не пригодится при поступлении. Вообще, нужно больше в творчество углубиться, в литературу, в русский язык - потому что поступаю в театральный институт".

Те, кому предстоит поступление на технические специальности, обычно выбирают для сдачи математику и базового, и профильного уровня. Второй, более сложный вариант, будут 2 июня. В 9.50 начинается инструктаж, через 5 минут в классе тишина и можно начинать экзамен. Однако всё строго по регламенту - ни минутой ранее 10.00 часов. После раздачи КИМов журналистов просят выйти.

На этаже проведения экзамена стоит такая тишина, что слышен каждый шаг. Журналисты попадают на ЕГЭ по специальным пропускам, а школьники - по спискам. Все проходят металлодетектор.

За порядком следят не только учителя. Сыну Яны Малюковой сдавать ЕГЭ в следующем году, поэтому мама решила стать общественным наблюдателем.

Яна Малюкова, общественный наблюдатель: "Это стимулирует и детей, и учителей. Они видят, что мы их защищаем, мы молодцы".

Что касается технических новинок, два пермских пункта проведения экзамена стали частью эксперимента. На мониторе в режиме онлайн можно увидеть замечания от наблюдателей и в реальном времени проверить, действительно ли есть нарушения. Один компьютер отвечает за обзор всех аудиторий. Самая ответственная процедура проходит после сдачи ЕГЭ.

Татьяна Мальцева, технический специалист пункта проведения экзамена в школе №28 г.Перми: "После того, как проходит экзамен, мы не увозим работы. Мы сканируем работы детей на сканере и в электронном виде передаём в региональный центр".

Сами работы будут храниться в школе, где сдавали экзамен. Особенно ценно такое новшество для небольших городов - позволит сэкономить время и деньги на доставку работ. Но как бы ни был оборудован пункт проведения ЕГЭ, у ребят свои задачи - сдать экзамен достойно. Следующий обязательный экзамен по русскому языку пройдет 9 июня.