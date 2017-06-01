Нарушителей антитабачного закона оштрафовали на 2,8 млн рублей

За период с начала 2016 года и по сегодняшний день за нарушение антитабачного закона в Пермском крае выписано штрафов на 2 млн 800 тысяч рублей. Интересной статистикой в честь Всемирного дня без табака поделилось Пермское управление Роспотребнадзора. Суммы внушительные. Работают ли репрессивные меры?

На календаре - Всемирный день без табака, который каждый год имеет свою тематику, в 2017-м - «Табак - угроза для развития». В следующем году Всемирный день без табака отметит тридцать лет. Он был провозглашён в 1988-м Всемирной организацией здравоохранения.

Сигарет никогда не курил, рассказал нам Эдуард, а вот коллекция трубок насчитывает уже семь штук. У каждой есть своя история, все покупал сам. При этом любит спорт - регулярно бегает на разные дистанции, но и набор аксессуаров часто берёт с собой.

Эдуард: "Два отделения под трубки, трубка раз, трубка два, трубка вот такая маленькая".

Но лучше вообще воздержаться, настаивают врачи. Взять хотя бы исследования раковых заболеваний - они провоцируются в том числе и курением табака. Не зря некоторые курильщики даже обращаются за помощью к специалистам, есть даже такой кабинет - отказа от курения.

По имеющимся приблизительным данным в Пермском крае курит примерно тридцать процентов взрослого населения. И каждый год курильщиков становится меньше. Что играет главную роль - запреты, страшные картинки на пачках сигарет, отсутствие рекламы, растущее самосознание - сказать сложно.

Лариса Юркова, главный нарколог Пермского края: "Я думаю, что имеет результат всё - любые профилактические мероприятия имеют результат. И самое главное, мне кажется, что к населению пришло осознание тех последствий, которые для каждого лично табак несёт".

Но дело это сугубо личное - табак запрещено курить в определённых местах, но сам он не под запретом. Так что предупреждает Минздрав, советуют бывшие курильщики и мультипликационные герои как сторонники здорового образа жизни – «Запомните, курение вредно для здоровья!».