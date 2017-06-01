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По Перми гуляет лось
Очередной лось вышел к людям. Накануне один такой лесной гигант разгуливал в Добрянке, а теперь его сородич появился в Перми. Очевидцы сняли животное на камеру мобильного телефона на набережной Камы в районе Мотовилихинских заводов. Скорее всего, лось приплыл с противоположного берега реки. Зоологи уверяют, что в это время года лоси не опасны. Брачный период у них начинается в сентябре-октябре, тогда они по-настоящему непредсказуемы. А весной и летом, если зверя не пугать, он просто пройдет мимо.
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