Уголовное дело об обрушении дома на Куйбышева передано в суд
После двух лет следственных действий прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по делу об обрушении жилого дома на улице Куйбышева в Перми. Халатность, повлекшая гибель людей, по мнению следствия, допущена в первую очередь мастером управляющей компании «Моторостроитель» Валерием Романовым. А директор УК Владимир Дроздов и его заместитель Тамара Заремба знали или могли знать, но не обратили внимание ни на жалобы жильцов, ни на бездействие своего подчиненного.
Никита Панкратов, прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края, рассказывает: "Романов, являясь мастером подрядной организации, должен был установить специальные маячки по контролю за трещинами. Романов их установил, но надлежащего контроля не осуществлял и довел до Дроздова и Зарембы ненадлежащую информацию о том, что контроль осуществляется, что трещины не увеличиваются, что не соответствовало действительности. Дроздов и Заремба, являясь руководителями организациями, не проконтролировали выполнение работ Романова".
Трагическое обрушение произошло 11 июля 2015 года. Угол жилого дома рухнул в одну секунду, превратив в груду обломков 4 квартиры. Два человека погибли, еще двое травмированы. Сразу в день трагедии под стражу были взяты руководители «Моторостроителя» - Владимир Дроздов и Тамара Заремба. Во время следствия появился третий фигурант - Валерий Романов, мастер, которому жильцы жаловались на трещины.
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