Уголовное дело об обрушении дома на Куйбышева передано в суд

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дом на Куйбышева

После двух лет следственных действий  прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по делу об обрушении жилого дома на улице Куйбышева в Перми. Халатность, повлекшая гибель людей, по мнению следствия, допущена в первую очередь мастером управляющей компании «Моторостроитель» Валерием Романовым. А директор УК Владимир Дроздов и его заместитель Тамара Заремба знали или могли знать, но не обратили внимание ни на жалобы жильцов, ни на бездействие своего подчиненного.

Никита Панкратов

Никита Панкратов, прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края, рассказывает: "Романов, являясь мастером подрядной организации, должен был установить специальные маячки по контролю за трещинами. Романов их установил, но надлежащего контроля не осуществлял и довел до Дроздова и Зарембы ненадлежащую информацию о том, что контроль осуществляется, что трещины не увеличиваются, что не соответствовало действительности. Дроздов и Заремба, являясь руководителями организациями, не проконтролировали выполнение работ Романова".

Владимир Дроздов

Трагическое обрушение произошло 11 июля 2015 года. Угол жилого дома рухнул в одну секунду, превратив в груду обломков 4 квартиры. Два человека погибли, еще двое травмированы. Сразу в день трагедии под стражу были взяты руководители «Моторостроителя» - Владимир Дроздов и Тамара Заремба. Во время следствия появился третий фигурант - Валерий Романов, мастер, которому жильцы жаловались на трещины.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 01.06.2017 в 10:36 в рубрике - Вести Пермь

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