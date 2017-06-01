Каникулы! Как дети будут отдыхать от школы, учебников и родителей

Два загородных детских лагеря отдыха и 20 школьных площадок дневного пребывания пока не прошли проверку надзорных органов и в ближайшее время не смогут принять ребят. Это данные по Пермскому краю. Все остальные открываются утром 1 июня. Летняя оздоровительная кампания стартует и охватит в целом 165 тысяч детей.

Если сильно не присматриваться, можно подумать, что в лагерь приехали дети. Но нет. Сегодня заезжают вожатые. Меньше суток осталось, чтобы подготовить корпуса и палаты к приему ребят. Для самых маленьких, к примеру, нужно заправить кровати, да и собственные вещи разобрать.

Мария Веселкова, вожатая: "Настроение отличное, с детьми планируем отдыхать, веселиться приятно проводить время. Визитку уже продумывали, название отряда, девиз отряда".

165 тысяч детей должны отдохнуть в лагерях и на площадках при школах в этом году. Треть всех ребят региона. И здесь важно, чтобы учреждения были готовы. У Роспотребнадзора, к примеру, претензий нет.

Антонина Сорокина, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Самые распространенные нарушения - это ремонтные работы и акарицидная обработка. Почему они - погодные условия. Те, кто планировал, они, к счастью, все успели".

А вот в черном списке МЧС пока два лагеря. Кувинский, что в Коми-Пермяцком округе, и имени Саши Чекалина в Горнозаводском районе. 20 пришкольных площадок также имеют нарекания.

Александр Иванов, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Перед каждой сменой загородных лагерей будут проводиться профилактические осмотры, мероприятия, инструктажи, учебные эвакуации. Эта работа нами спланирована".

Организаторам вряд ли дадут расслабиться, не то что детям.

Отдых в этом году детям предлагают разнообразный: от тарзанок во вполне традиционных лагерях до походов и сплавов по рекам.

С программами тоже, кажется, нет проблем. К примеру, 127 пермских площадок удовлетворят самых требовательных детей и их родителей.

Ирина Петроградских, заместитель начальника департамента образования администрации г. Перми: "Каждая школа разную форму ищет, где-то это будут мультипликационные фильмы, где-то по экологической тропе будут ходить".

А еще языковые, инженерно-технические и трудовые лагеря. Словом, с 1 июня у детей начинается отдых. От школы, учебников и родителей.