Начало лета будет дождливым и ветреным

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Несмотря на то, что 1 июня днем будет +15-18, ночью все равно по краю был заморозок до -4, что  по меньшей мере аномально для начала лета.

 1 июня в Перми и Пермском крае ожидается дождь с порывами ветра до 15 и 20 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. В связи с этим горожанам советуют по мере возможности избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и конструкциями, которые могут обрушиться. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.06.2017 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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