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Начало лета будет дождливым и ветреным
Несмотря на то, что 1 июня днем будет +15-18, ночью все равно по краю был заморозок до -4, что по меньшей мере аномально для начала лета.
1 июня в Перми и Пермском крае ожидается дождь с порывами ветра до 15 и 20 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. В связи с этим горожанам советуют по мере возможности избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и конструкциями, которые могут обрушиться.
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