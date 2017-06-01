Начало лета будет дождливым и ветреным

Несмотря на то, что 1 июня днем будет +15-18, ночью все равно по краю был заморозок до -4, что по меньшей мере аномально для начала лета.

1 июня в Перми и Пермском крае ожидается дождь с порывами ветра до 15 и 20 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. В связи с этим горожанам советуют по мере возможности избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и конструкциями, которые могут обрушиться.