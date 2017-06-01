Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» самую многодетную семью Прикамья

В Московском Кремле президент России Владимир Путин вручил многодетным семьям ежегодные государственные награды – орден «Родительская слава». Новоиспеченные его обладатели приехали в столицу из восьми регионов страны.

На всю Россию на телеканале «Россия 24» началась прямая трансляция вручения государственных наград многодетным семьям. Первыми были названы семья Богомоловых из Пермского края. Президент России Владимир Путин вручает им награду - Орден Родительской славы. Сравнительно молодая награда пришла на смену упраздненной - ордену «Материнской славы». Отличие в том, что теперь звание получают оба родителя. Орден считается очень почетной наградой.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: "Дети, их нужды, проблемы, их блага – для вас всегда на первом месте. Вы выбрали для себя именно такую линию жизни, благородную и великодушную".

Среди удостоенных награды – семьи из Астраханской и Ярославской областей, Карелии, Бурятии, Северной Осетии-Алании, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и, конечно, из Прикамья.

С семьей Богомоловых съемочная группа "Вестей" впервые встречалась 2 года назад, тогда поводом послужило радостное событие - рождение 13 ребенка - Павла, или, как его ласково зовет мама, Павлуши.

Год спустя в гостях у Богомоловых побывали журналисты «Российской газеты». И снова не без повода. 14-й ребенок - девочка Вера. Изначально Андрей и Оксана над вопросом численности в семье вообще не задумывались.

Оксана Богомолова: "Сколько будет детей - мы не планировали вообще. Даже не думали. Сначала было двое".

Сейчас Богомоловы самая большая семья в Прикамье - Оксана и Андрей воспитывают 9 сыновей и 5 дочек. Вместе с Орденом Родительской славы супругам присвоили звание ветеранов труда - ведь рожать и достойно воспитывать детей дело не из легких.