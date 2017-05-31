Сделано в Перми: Докторская колбаса

Что они туда кладут? Вопрос вопросов, когда речь заходит о колбасе. Ответ узнаем опытным путем на примере батона «Докторской» колбасы, произведенной на Кунгурском мясокомбинате.

Начинается процесс в обвалочном цехе, где мясо отделяется от костей. Наборы ножей немецкие, острейшие, на левой руке обвальщиков - серьезная защита - кольчужная перчатка.

Далее следует жиловка, то есть разделение мяса по сортам: свинина жирная, полужирная, нежирная. Для докторской колбасы предназначен нежирный сорт.

Вторая необходимая составляющая докторской колбасы - говядина. Как и со свининой, подходит только высший сорт.

Далее свинина и говядина отправляются в мясорубку. Во время рубки мясо проходит решетку диаметром 3 миллиметра - самый нужный диаметр для того, чтобы изготовить нежную структуру колбасы Докторской.

В сердце колбасного цеха в специальном агрегате идет замешивание фарша. Здесь можно видеть все компоненты, которые в итоге попадают в Докторскую колбасу: свиной и говяжий фарш, вручную добавляются яйца и сухое молоко, а также специи с добавками, сохраняющими товарный вид продукта. И кроме этого - лед, он нужен чтобы получить тонкую, однородную структуру фарша, температура снега - минус 6 градусов, далее процесс проходит в полном вакууме.

Затем фарш автоматически фасуется, и после этого в батон колбасы уже технически не попадет ничего лишнего. Оболочка вареной колбасы абсолютно непроницаема. Именно в ней колбаса варится в духовом шкафу при температуре в 72- 74 градуса.

После варки и охлаждения колбаса отправляется в терминал. Это конечная точка производства, далее колбаса отправится на прилавки сразу нескольких регионов России, а люди, делая покупку, смогут вспомнить золотое правило еще советских времен - в этом батоне колбасы столько мяса, сколько весит сам батон.