Как пермский Цирк в кинотеатр превратили

В Перми одним кинотеатром стало больше. Показ фильма Валерия Тодоровского "Большой" прошёл в Пермском цирке. Сейчас здесь, кроме цирковых представлений, горожан каждый понедельник ждут киносеансы, причём по весьма демократичным ценам - утром мультфильмы за 50, вечером кино за 100 рублей. Первые зрители предложение оценили, посетив и утренний, и вечерний сеансы.

Татьяна Никанорова делится впечатлениями: "Очень удобно, мы рядом живём. Мы сегодня и с утра уже с ребёнком посетили мультик, посмотрели "Урфин Джюс", теперь на "Большой" пошли".

Киноэкран под куполом цирка появился в двадцати четырёх российских городах, и Пермь попала в их число. Одновременно на показе может присутствовать до тысячи зрителей, с учётом того, чтобы всем было видно экран. Размеры кинополотна 9 на 15 метров. Аппаратура для демонстрации кино установлена современная - так что звук и изображение, как в настоящих кинотеатрах. Репертуар циркового кинотеатра составят советские и российские фильмы.

Мария Сумишевская, директор Пермского государственного цирка: "И документальное кино в том числе, и будут, видимо, тематические фильмы, которые будут посвящены развитию циркового искусства в целом, истории цирка и так далее".