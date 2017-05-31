«Театральной бессоннице» нужны помощники
Пермский ТЮЗ объявляет набор волонтеров в проект «Театральная бессонница-2017», который в этом году состоится 27 июня, в день закрытия сезона театра. Добровольцы, присоединившись к проекту, смогут попробовать себя в роли экскурсоводов, администраторов, аниматоров, работая бок о бок с профессионалами в этих областях. Заявки принимаются до 7 июня. В этом году масштабное ночное мероприятие «Театральная бессонница» пройдет в пятый раз. По традиции будут задействованы несколько площадок ТЮЗа. В программе – презентация театральных премьер 53-го сезона, вручение премии «ЭКСклюзив», выставка молодых пермских сценографов, интерактивный перфоманс с участием зрителей, мастер-класс от хореографа Марии Карипас из Великобритании, экскурсия по исторической части особняка Любимовой и в театральную костюмерную и многое другое.
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