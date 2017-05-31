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Пермским футболисткам нужна поддержка болельщиков
В Перми 2 июня в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка России. Пермская "Звезда-2005" примет на своем поле одноимённый клуб из Уфы. Футболистки ждут поддержки болельщиков и приглашают на трибуны стадиона "Звезда". Вход бесплатный.
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