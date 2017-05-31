Георгий Победоносец поможет кардиохирургам в борьбе с болезнями и смертью

Пермский клинический кардиодиспансер теперь носит имя святого великомученика Георгия Победоносца. Мозаичный образ в холле терапевтического корпуса освятил митрополит Пермский и Соликамский Мефодий. Владыка отметил, что святой считается покровителем воинов и пожелал пермским врачам героически сражаться с болезнями. Сама икона Георгия Победоносца - работа мастеров из Ильинского.

Мефодий, митрополит Пермский и Соликамский, отмечает: " Мне всегда хочется, чтобы было добро. Да, есть лечебные заведения, потому что есть жизнь, есть болезни. Но хочется, чтобы это заканчивалось благополучно, хорошо, люди радовались и верили и в нашу медицину, и в помощь святых, в первую очередь святого великомученика Георгия Победоносца.

Пермские кардиохирурги чтут духовные традиции уже многие годы. На фасаде хирургического корпуса расположен Образ Святителя Луки. Здесь же находится часовня имени святого. И это неслучайно, ведь при жизни архиепископ был еще и хирургом - в годы Русско-Японской войны изучал и внедрял местную анестезию. А возле терапевтического корпуса находится храм Святого Георгия Победоносца.

Сергей Наумов, главный врач "Клинического кардиологического диспансера" во имя святого великомученика Георгия Победоносца: "Лозунг, который нам очень нравится «Доброе сердце побеждает». У нас иногда спрашивают: какая связь? Вроде бы Георгий покровитель воинов. И мы это обдумывали, и все-таки наше внутреннее выстраданное мнение, что мы воины в борьбе со смертью, с болезнями. И очень надеемся, что наши добрые сердца с помощью Георгия нам будут помогать побеждать смерти и болезни".