Строгановская премия достанется лучшим из лучших

Более 50 заявок и 48 номинантов. В Пермском землячестве рассказали о Строгановской премии 2017 года. Официальная церемония награждения состоится 10 июня, больше всего заявок в этом году было подано сразу в две номинации – «За честь и достоинство» и «За высокие достижения в области культуры и искусства». В этом году 1/3 участников - это женщины в возрасте от 23 до 91 года.

Светлана Левченко, первый заместитель Председателя Правления РОО "Пермское землячество": "Строгановская комиссия каждый год сталкивается со сложной задачей - выбрать лучших из лучших пермяков. Пермяки выдвигают очень разных по возрасту людей".

Всего за 12 лет присуждения Строгановской премии было выдано больше 80 наград. В этот раз впервые в числе награждаемых были представители кузнечной сферы и робототехники. На официальном сайте премии свои голоса за кандидатов отдали почти 50 тысяч человек. Также среди лауреатов есть и спортсмены, оперные певцы, летчики, представители прикамской промышленности и даже известные космонавты.

Игорь Шубин, первый заместитель Председателя Правления РОО "Пермское землячество", депутат Государственной Думы РФ: "У нас 6 номинаций. В пяти из шести номинаций мы оцениваем людей по достижениям ушедшего года. Мы рассматривали нечто неординарное и выдающееся по итогам 2016 года и лишь одна номинация "За честь и достоинство" присваивается по совокупности жизненного пути".