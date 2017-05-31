По Добрянке бегал напуганный лось
Курьезный случай произошел в спальном районе Добрянки. Ранним утром горожане засняли здесь бегающего по улицам лося. Как сообщают очевидцы, животное было напугано, оно буквально неслось по дворовому проезду. От страха и паники лось зацепил машину одного из жильцов близстоящего дома и помял ее. К счастью, больше от действия напуганного животного никто не пострадал.
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