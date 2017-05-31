Глава региона пообщался с прикамской молодежью

Руководитель региона Максим Решетников в рамках рабочей встречи посетил Дворец молодежи Перми. Глава Прикамья пообщался с активной частью жителей Пермского края. Одной из тем обсуждения стало студотрядовское движение.

Отрывок из новой постановки творческой студии еще не показывали на большой сцене. Идея самого проекта принадлежит заслуженному артисту России - Константину Хабенскому. Подобные театральные проекты есть в 11 субъектах Российской Федерации, они традиционно собирают сотни одаренных детей.

Вячеслав Чуистов, руководитель Пермской студии творческого развития Константина Хабенского: "У нас стоит задача - ребят чему-то научить, немножко развить, чтобы они говорили лучше, поскольку это вообще проблема нашего региона, чтобы они двигались".

Гость репетиции - глава Прикамья Максим Решетников. В рамках рабочей поездки он посетил Дворец молодежи в городе Перми, где встретился с активной частью жителей Пермского края. Одной из тем встречи стало студотрядовское движение.

Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие отряды": "Наши ребята работают в Краснодарском крае, в Санкт-Петербурге на строительных объектах, в Челябинской области, в Архангельской области. В принципе география очень большая".

Уже на встрече лидеры молодежных движений, представители стройотрядов, студенты задавали интересующие вопросы о текущем положении и своей роли в современных процессах.

Михаил Мухин, директор Малой академии государственного управления Пермского края: "Вопрос, который интересует всех представителей молодежи – установление рамок, границ и правил игры в сфере молодежной политики. Это и принятие регионального закона о государственной молодежной политике в Пермском крае, принятие программы".

Сегодня в Прикамье работает довольно много молодежных союзов и волонтерских организаций, которые активно участвуют в жизни региона. В Пермской городской думе и Законодательном собрании Пермского края действуют молодежный совет и парламент. Решения, которые они принимают, часто становятся основой для вполне реальных законопроектов.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Основная цель молодежной политики - воспитывать успешных, ориентированных на успех молодых людей, которые готовы взять в свои руки ответственность за свою судьбу и бороться за будущее своего края здесь и сейчас".

Все вопросы, которые задавали главе региона на встрече, не остались без ответа.