На улице Революции автомобиль сбил ребенка
В Перми автомобиль «Лада Калина» сбил 8-летнего мальчика. Это произошло на улице Революции. Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, мальчик перебегал дворовой проезд и находился на улице без сопровождения взрослых. Ребенок госпитализирован в больницу с травмами головы. В отношении водителя возбуждено административное расследование. Ему грозит штраф или лишение права управления автомобилем.
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