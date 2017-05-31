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На улице Революции автомобиль сбил ребенка

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В Перми автомобиль «Лада Калина» сбил 8-летнего мальчика. Это произошло на улице Революции. Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, мальчик перебегал дворовой проезд и находился на улице без сопровождения взрослых. Ребенок госпитализирован в больницу с травмами головы. В отношении водителя возбуждено административное расследование. Ему грозит штраф или лишение права управления автомобилем.

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 31.05.2017 в 14:04 в рубрике - Вести Пермь

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