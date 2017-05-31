Счастье глазами детей

В Перми дети рисовали счастье. Каждый так, как понимает это слово или ощущает. Часть нарисованных ответов ребята увезли домой, а часть оставили прямо в самом центре краевой столицы.

Акцию "Счастье - это" - второй год подряд организует городской совет старшеклассников для детей из малоимущих семей со всего Пермского края. В Пермь приехали школьники из Нытвы, Чусового, Сивинского, Октябрьского района и других территорий.

Дарья Метлякова, член Городского совета старшеклассников, рассказывает: "Дети не ожидали, что им предложат нарисовать счастье, его визуализировать. Потому что в голове оно одно, а на листке бумаги совершенно по-другому выглядит. Они обрадовались, для них это в каком-то роде соревновательный процесс, у кого счастье окажется лучше".

После того как ребята закончили рисовать счастье, они могли поучаствовать в различных играх и конкурсах, потанцевать и посмотреть показательные выступления собак из клуба юных собаководов. Продолжился праздник концертом в культурно-деловом центре.

Организаторы праздника уверены - каждый ребенок увезет из Перми хорошее настроение. Также они заберут с собой рисунки и смогут подарить их своим родным и близким. А пермякам на память детишки нарисовали счастье на асфальте.

Все рисунки наглядно демонстрируют, что для каждого ребенка понятие счастья свое. Как говорил Дейл Карнеги, помните, что счастье - это не то, кем вы являетесь и что имеете, а то, что вы думаете и чувствуете.