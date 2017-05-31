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Счастье глазами детей →

Позвони мне, позвони: Как работает новая система комплектования детсадов

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в саду

В Перми завершился заочный этап комплектования групп в детских садах. По новой системе теперь родители оставляют заявку на специальном портале в интернете, а после ждут звонка из садика с просьбой прийти и сдать необходимые документы уже в конкретное учреждение. К сегодняшнему дню всем должны были позвонить. Как на самом деле?

Всё, что нужно, чтобы отдать ребенка в детский сад - дождаться персонального приглашения от дошкольного учреждения и принести необходимые документы. С этого года родителям значительно упростили жизнь - из прежней схемы исключили районные отделы образования. 

Елена Сарапулова: "В предыдущем опыте надо было ехать в департамент образования, выстоять большую очередь, и мы не знали, в какой садик попадет наш ребенок".

детский сад

Основной этап завершён. За две с небольшим недели оповестили 13 тысяч 800 человек. Больше половины детей уже зачислены в детские сады, есть и те, кто не вышли на связь.

Ольга Шадрина, заведующая детским садом "Парма": "Мы получили списки из департамента образования, обзвонили всех родителей, чьи контактные телефоны были указаны, чьих не было, мы отправили письменное уведомление".

Теперь родителям не нужно стоять в очередях в районные отделы образования. Уведомления приходят каждому по СМС, по звонку, или можно посмотреть в личном кабинете.

Если родителей не устроит предложенный детский сад, есть возможность написать заявление на обмен.

Маковеева

Валентина Маковеева, начальник управления дошкольного образования департаменте образования администрации г. Перми, объясняет: "Вам не надо идти в районный отдел образования, у нас всё готово в детских садах. Есть бланки, вы написали заявление на тот детский сад, на который бы хотели. И по мере возможности в течение учебного года на этапах следующего комплектования мы произведем обмен".

Если возникают дополнительные вопросы, телефон горячей линии департамента образования к вашим услугам.

За последние 3 года администрация Перми создала более 8 тысяч новых мест для ребят. В 2017-м в планах открыть еще три дошкольных учреждения.  Заключительный этап информирования стартует с 26 июня, тогда начнется распределение на свободные места.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 31.05.2017 в 12:12 в рубрике - Вести Пермь

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