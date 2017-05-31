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Выпускников детских домов проводили в армию
35 выпускников детских домов Пермского края отправились на срочную службу в рядах российской армии. Воинский эшелон повезет их на Дальний Восток. Служить будут вместе, пообещали в военкомате, а чтобы можно было держать постоянную связь с друзьями и любимыми, оставшимися на гражданке, ребятам выдали сотовые телефоны и сим-карты. Это подарок от представителей всероссийской общественной организации «Содружество родителей военнослужащих».
Юрий Сметана, генерал-майор, член Президиума Всероссийской общественной организации "Содружество родителей военнослужащих", рассказывает: "Мы им вручаем не только сим-карты, но еще бесплатно и телефоны, а также оплачиваем им связь в течение всей службы. Денег, которые мы положим им на сим-карту, хватит надолго, и они будут разговаривать с друзьями, которые останутся здесь".
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