Вода живая и мёртвая: Учёные России обсуждают проблемы водохранилищ

В Пермском классическом университете открылась научно-практическая конференция, посвящённая проблемам водохранилищ. Принять участие пригласили учёных из разных российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Оренбурга, Уфы - с целью обсудить состояние российских водоёмов в современных реалиях. Подобное собрание специалистов для обмена информацией и опытом проводится уже шестой раз.

Светлана Двинских, зав. кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов ПГНИУ, рассказывает: "Год от года, на основе тех докладов, которые мы слушаем, как-то более чётко высвечиваются проблемы, которые нужно решать в первую очередь. Проблема защиты и воспроизводства водных ресурсов наконец-то в России у нас стала продвигаться".

Планируется, что конференция продлится до 1 июня. Её разбили на несколько этапов. Началась она в Перми, где прошло пленарное заседание и первые доклады. Темы выступлений разные: от применения инновационных технологий для охраны водных объектов и математического моделирования русловых процессов до механизмов снижения техногенной нагрузки на малые реки. Также общение запланировано в Соликамске. Площадку для участников предоставила компания «Уралкалий», которая активно инвестирует в природоохранные проекты.

Станислав Селезнёв, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»: "У нас производство, мы, конечно же, оказываем влияние на окружающую среду, мы как экологически ответственный бизнес хотим снижать это влияние. Поэтому мы всегда приветствуем подобные мероприятия, мы всегда открыты для общения с научным сообществом".