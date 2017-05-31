Сельской библиотеке подарили коллекцию книг

Библиотека поселка Юг Пермского района приняла в подарок целую коллекцию детской классики и не только.

Ирина Мазихина, заведующая МУ «Библиотека-музей Юговского сельского поселения»: "Русские, зарубежные, Толстой с рассказами, Шарль Перро, Андерсен".

Пожалуй, это самая яркая коллекция в библиотеке посёлка Юг. Первой полистать детскую классику посчастливилось заведующей Ирине Мазихиной.

Ирина Мазихина, заведующая МУ «Библиотека-музей Юговского сельского поселения»: "Они очень красивые, яркие, красочные, иллюстрированные".

Полезные подарки юговские читатели получили в рамках акции «Нефтяники - сельским библиотекам». И если книги маленьким читателям оценить ещё только предстоит, с детским уголком и развивающими играми они разобрались сразу. В этом году такие же появятся в 15 библиотеках, которые работают в территориях деятельности «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Надежда Лядова, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», директор филиала «ПермНИПИнефть», депутат Законодательного собрания Пермского края: "Для того чтобы жители видели, что поселение развивается, создаются более благоприятные условия, в том числе - и в первую очередь - для молодёжи и детей. Счастливые дети - это успешные взрослые".

За 10 лет проведения акции помощь нефтяников получили 420 сельских библиотек. В век интернета они не становятся менее популярными.

Юговская библиотека расположена в старинном здании, здесь же разместился музей. Коллекция музея собрана с помощью местных жителей и продолжает пополняться до сих пор. В огородах находят монеты, а в речке выловили не много, не мало - кость мамонта.

По-своему уникальное здание и в деревне Мостовой: под одной крышей находятся и школа, и детский сад. Сегодня подарки принимают самые маленькие - это специальные тренажёры. Тест-драйв ждать не заставил. Впрочем, гости утверждают, подарки - только повод обсудить самое важное.

Александр Василенко, депутат Государственной думы РФ: "Основное, конечно, узнать, как живёт тот же детский сад, начальное образование, какие проблемы существуют. Для того чтобы всё обобщить и оказать помощь".

Комплекты тренажёров в этом году получат 20 детских садов. Здесь надеются, что ребята станут сильнее и здоровее. Любознательности и интереса к окружающему у малышей и так хоть отбавляй.