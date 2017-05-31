Книжная площадь: Горьковка показала свои сокровища

Пермская «Горьковка», как ее привычно называют читатели, открыла 10-й юбилейный фестиваль «Книжная площадь». У входа в библиотеку весь день работала книжная ярмарка, а в стенах самые разные развлекательные и, конечно, познавательные мероприятия. В одном зале писатели с глазу на глаз общались с читателями, а в другом дети писали пером.

А еще главная и самая большая библиотека Пермского края представила свои самые старые книги и рукописи. Среди них есть даже записи великого князя Николая Михайловича Романова и экземпляры из Строгановских собраний. Про каждый можно было услышать отдельный рассказ.

Елена Демидова, заведующая сектором редких книг Пермской краевой библиотеки им.Горького: "Эта книга любопытна тем, что принадлежала коллекции библиотеки Александра Сивкова, он был знаменитым управляющим графа Строганова".