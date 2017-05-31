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← Ураганы обойдут Пермский край стороной

Книжная площадь: Горьковка показала свои сокровища

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Пермская «Горьковка», как ее привычно называют читатели, открыла 10-й юбилейный фестиваль «Книжная площадь». У входа в библиотеку весь день работала книжная ярмарка, а в стенах самые разные развлекательные и, конечно, познавательные мероприятия. В одном зале писатели с глазу на глаз общались с читателями, а в другом дети писали пером.

Горьковка

 

 А еще главная и самая большая библиотека Пермского края представила свои самые старые книги и рукописи. Среди них есть даже записи великого князя Николая Михайловича Романова и экземпляры из Строгановских собраний. Про каждый можно было услышать отдельный рассказ.

Елена Демидова, заведующая сектором редких книг Пермской краевой библиотеки им.Горького: "Эта книга любопытна тем, что принадлежала коллекции библиотеки Александра Сивкова, он был знаменитым управляющим графа Строганова".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 31.05.2017 в 09:53 в рубрике - Вести Пермь

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