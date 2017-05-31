Книжная площадь: Горьковка показала свои сокровища
Пермская «Горьковка», как ее привычно называют читатели, открыла 10-й юбилейный фестиваль «Книжная площадь». У входа в библиотеку весь день работала книжная ярмарка, а в стенах самые разные развлекательные и, конечно, познавательные мероприятия. В одном зале писатели с глазу на глаз общались с читателями, а в другом дети писали пером.
А еще главная и самая большая библиотека Пермского края представила свои самые старые книги и рукописи. Среди них есть даже записи великого князя Николая Михайловича Романова и экземпляры из Строгановских собраний. Про каждый можно было услышать отдельный рассказ.
Елена Демидова, заведующая сектором редких книг Пермской краевой библиотеки им.Горького: "Эта книга любопытна тем, что принадлежала коллекции библиотеки Александра Сивкова, он был знаменитым управляющим графа Строганова".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ураганы обойдут Пермский край стороной
Пострадавшим на Фестивале хоров выплатят по 200 тысяч рублей
«Пермское кольцо»: велосипедисты открыли сезон со второй попытки
Лес Победы: на пустыре появилась роща
В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека
Не вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановку
Из автомобиля на перекрестке выпал ребенок
Сделано в Перми: Упаковка
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Чайковском появится светомузыкальный фонтан
Добавить комментарий: