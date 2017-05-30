«Пермское кольцо»: велосипедисты открыли сезон со второй попытки

Со второй попытки пермские велосипедисты открыли-таки летний сезон. Из-за непогоды запланированный на прошлые выходные, велопраздник перенесли на 27 мая. И в этот раз- угадали. Уже в 9 утра на стадионе «Локомотив» было людно и по- спортивному нарядно. Солидные велолюбители негласно участвовали в конкурсе модной экипировки, креативные - в более очевидном- костюмированном.

Велопробег «Пермское кольцо» проходит уже в 12 раз. Поклонников у этого экологичного вида транспорта с каждым годом прибавляется. И всё громче они заявляют о своём праве на место в городской среде.

Константин Никоноров, лидер «ВелоПермь»: "Всё-таки весна, надеюсь, никто не переоценит свои силы. Не поедет на 70 км из новичков. А вообще, мы пропагандируем безопасное передвижение по дорогам, соблюдение правил дорожного движения, и у каждого участника есть буклет с правилами ПДД".

На велопробег вышли индивидуально, семьями или трудовыми коллективами. На праздник люди приходят, в первую очередь, чтобы от души повеселиться.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»: "Урал- Грейт - Юниор прислал своих детей 30 и больше. Из всех команд Пармы также мы позвали своих болельщиков, некоторых я уже увидел. Потому что почти всех знаю в лицо".

В 10.30 стартовали на первый, самый доступный маршрут длиной в 7 километров. Эллипс: Гатчинская- Подлесная -проспект Парковый. Задача: привлечь как можно больше внимания.

Временно перекрытое по маршруту велопробега движение водители выдержали стоически. Особо добродушные даже дружески сигналили. Массовое мероприятие имеет ещё и воспитательный момент. Напомнить о том, что велосипедисты, хоть и сезонные, но полноправные участники дорожного движения.

Круг Почёта по Парковому- всего лишь разминка для опытных велосипедистов. У тех кого сил хоть отбавляй отправятся дальше на маршруты в 20 и 70 километров с конечным пунктом на фестивальной поляне в посёлке Архиерейка. Летний велосезон только начинается.