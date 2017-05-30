Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека

Лес Победы: на пустыре появилась роща

смотреть видео

посадка

В Перми силами молодых специалистов группы компаний «ЛУКОЙЛ» на пустыре в Черняевском лесу появилась роща молодых деревьев. Когда-то эту поляну готовили для зоосада, строительство было заброшено. А сегодня нефтяники предлагают сделать здесь общедоступный парк.

Первым делом агроном-эколог проводит мастер-класс по посадке лиственниц. Лекцию на свежем воздухе слушают внимательно все. И это несмотря на то, что многие из собравшихся уже знакомы с процессом. Ведь эта роща молодых деревьев появилась на пустыре в Черняевском лесу силами молодых специалистов группы компаний «ЛУКОЙЛ».

Александр Ившин, ведущий инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "В 2015 году мы посадили порядка 50 деревьев, лиственниц. Эту территорию мы первой начали засаживать, во второй год мы уже комбинированные деревья посадили, яблони".

Полвека назад эту поляну готовили для зоосада. Деревья здесь вырубили, но стройка так и не состоялась. Сейчас это место не узнать - лиственницы, посаженные за два года, прижились и окрепли. А в конце апреля сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермь» территорию очистили от мусора и подготовили место для еще 60 новых деревьев.

Алексей Жаков, председатель Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Из «ЛУКОЙЛ-Перми» у нас 10 молодых специалистов присутствует, а вообще с группы собрали порядка 50 человек. Легкая физкультура - всегда полезно. Для нас не сложно в субботу прийти, заняться таким делом, тем более дело это полезное!".

Кстати, в планах на будущее сделать здесь общедоступный парк, провести к нему тропинку, а на входе поставить арт-объект.

посадка деервьев

На посадку деревьев лукойловцы пришли целыми семьями. Дмитрий прививает дочкам любовь к природе с самого детства, поэтому сегодня пока папа работает лопатой, Настя и Даша руководят процессом. Посадка деревьев увековечивает память ветеранов, которые ушли на фронт или трудились в тылу. Параллельно с этой работой, в архивах устанавливают имена участников Великой Отечественной войны - именно поэтому акция и получила название «Лес Победы».

Дмитрий Киселев, заместитель директора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "Компания подтверждает свою приверженность к поддержанию экологии. Ведь первый принцип не навреди. Ну, и у нас акция - «Лес победы», тем самым мы сохраняем память о предках, которые защищали нашу родину".

От посадки деревьев к уборке мусора во всем Черняевском лесу. Лукойловцы присоединились к краевой акции «Чистая среда».

Вадим Саначев, лесничий Черняевского леса: "Черняевский лес - центральное место в городе и, конечно же, ему нужна помощь людей, которые здесь живут и работают".

Всего за час общими усилиями удалось очистить 100 га леса. Как известно, кто хорошо работает, тот хорошо ест. В конце мероприятия сотрудники МЧС всех досыта накормили армейской кашей. Такой своеобразный жест благодарности, ведь убранный мусор - шаг на пути к предотвращению лесных пожаров.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.05.2017 в 15:47 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека

Не вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановку

Из автомобиля на перекрестке выпал ребенок

Сделано в Перми: Упаковка

Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Чайковском появится светомузыкальный фонтан

«Зеленый марафон» собрал несколько тысяч пермяков

Как «Химфест» в Березниках попал в Книгу рекордов России

На юбилейном конкурсе «Формула успеха» вручено два Гран-при

Пермский автобус назвали именем гениального конструктора


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека

Обратите внимание

в Перми

В Перми проходит большой краевой праздник «Взрослые и дети»

На мероприятие, посвященное Дню защиты детей, приехали 900 ребят со всех территорий Прикамья.
читать30.05.2017 в 17:03
Метки: в Перми, Общество

Концерты под открытым небом отменили

Со 2 по 4 июня в рамках летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» на эспланаде должны были работать 6 тематических музыкальных площадок
читать30.05.2017 в 16:45
Метки: в Перми, Культура, Общество

Серьезное похолодание продлится три дня

29, 31 мая и 1 июня местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов.
читать30.05.2017 в 16:24
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Перми открылась «Книжная площадь»

В программе - творческие встречи с писателями, интерактивные образовательные лекции, мастер-классы, книжные выставки, концерты, экскурсии по главному книгохранилищу края.
читать30.05.2017 в 16:08
Метки: в Перми, Культура, Общество

Лес Победы: на пустыре появилась роща

Когда-то эту поляну готовили для зоосада, строительство было заброшено. Теперь здесь может появиться общедоступный парк.
смотреть видео читать30.05.2017 в 15:47
Метки: в Перми, Общество

в России

Награды нашли своих героев

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды 11 сотрудникам ведомства, проявившим мужество при спасении людей.
смотреть видео читать29.05.2017 в 16:09
Метки: в Перми, Общество, в России

5 уроков Марии Шукшиной

Мария Шукшина не получила актерского образования – мастерству она училась прямо на съемочной площадке. Впрочем, были в ее жизни и другие уроки.
читать29.05.2017 в 14:01
Метки: в России, Кино, СМИ

Дмитрий Нагиев рассекретил свою зарплату

На «Первом канале» стартовало новое шоу «Победитель», в котором своим пением можно довольно легко заработать кругленькую сумму (не меньше 150 000 рублей).
читать29.05.2017 в 13:01
Метки: в России, СМИ

Тысячи бутылок нелегального алкоголя будут уничтожены

За 4 месяца этого года судебными приставами Прикамья передано на уничтожение около 15 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
смотреть видео читать25.05.2017 в 17:53
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермские «звездочки» разгромили столичный ЦСКА

Центральный матч шестого тура Чемпионата России состоялся на домашнем для столичного ЦСКА стадионе Янтарь. Пермячки выиграли со счетом 4:1.
смотреть видео читать24.05.2017 в 14:12
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Перми проходит большой краевой праздник «Взрослые и дети»В Перми проходит большой краевой праздник «Взрослые и дети»

Концерты под открытым небом отменилиКонцерты под открытым небом отменили

Серьезное похолодание продлится три дняСерьезное похолодание продлится три дня

В Перми открылась «Книжная площадь»В Перми открылась «Книжная площадь»

Лес Победы: на пустыре появилась рощаЛес Победы: на пустыре появилась роща

В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человекаВ ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека

Не вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановкуНе вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановку

Из автомобиля на перекрестке выпал ребенокИз автомобиля на перекрестке выпал ребенок

Сделано в Перми: УпаковкаСделано в Перми: Упаковка

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Перми открылась творческая школа «Модем искусства»В Перми открылась творческая школа «Модем искусства»

Вершки и корешки: Аграрии заканчивают посевную кампаниюВершки и корешки: Аграрии заканчивают посевную кампанию

В Чайковском ловят нелегаловВ Чайковском ловят нелегалов

Инициативное бюджетирование - это работает!Инициативное бюджетирование - это работает!

2500 человек пострадали от укусов клещей2500 человек пострадали от укусов клещей

В Чайковском появится светомузыкальный фонтанВ Чайковском появится светомузыкальный фонтан

«Зеленый марафон» собрал несколько тысяч пермяков«Зеленый марафон» собрал несколько тысяч пермяков

Как «Химфест» в Березниках попал в Книгу рекордов РоссииКак «Химфест» в Березниках попал в Книгу рекордов России

На юбилейном конкурсе «Формула успеха» вручено два Гран-приНа юбилейном конкурсе «Формула успеха» вручено два Гран-при

Пермский автобус назвали именем гениального конструктораПермский автобус назвали именем гениального конструктора

В расписание электричек внесены измененияВ расписание электричек внесены изменения

Первый пошел. Выпускники написали Единый госэкзаменПервый пошел. Выпускники написали Единый госэкзамен

Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»

Впервые в Перми прозвучала «Брюссельская месса» Генриха БибераВпервые в Перми прозвучала «Брюссельская месса» Генриха Бибера

«Амкар» и «Спартак» оштрафованы на 650 тысяч«Амкар» и «Спартак» оштрафованы на 650 тысяч

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru