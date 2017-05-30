Лес Победы: на пустыре появилась роща

В Перми силами молодых специалистов группы компаний «ЛУКОЙЛ» на пустыре в Черняевском лесу появилась роща молодых деревьев. Когда-то эту поляну готовили для зоосада, строительство было заброшено. А сегодня нефтяники предлагают сделать здесь общедоступный парк.

Первым делом агроном-эколог проводит мастер-класс по посадке лиственниц. Лекцию на свежем воздухе слушают внимательно все. И это несмотря на то, что многие из собравшихся уже знакомы с процессом. Ведь эта роща молодых деревьев появилась на пустыре в Черняевском лесу силами молодых специалистов группы компаний «ЛУКОЙЛ».

Александр Ившин, ведущий инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "В 2015 году мы посадили порядка 50 деревьев, лиственниц. Эту территорию мы первой начали засаживать, во второй год мы уже комбинированные деревья посадили, яблони".

Полвека назад эту поляну готовили для зоосада. Деревья здесь вырубили, но стройка так и не состоялась. Сейчас это место не узнать - лиственницы, посаженные за два года, прижились и окрепли. А в конце апреля сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермь» территорию очистили от мусора и подготовили место для еще 60 новых деревьев.

Алексей Жаков, председатель Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Из «ЛУКОЙЛ-Перми» у нас 10 молодых специалистов присутствует, а вообще с группы собрали порядка 50 человек. Легкая физкультура - всегда полезно. Для нас не сложно в субботу прийти, заняться таким делом, тем более дело это полезное!".

Кстати, в планах на будущее сделать здесь общедоступный парк, провести к нему тропинку, а на входе поставить арт-объект.

На посадку деревьев лукойловцы пришли целыми семьями. Дмитрий прививает дочкам любовь к природе с самого детства, поэтому сегодня пока папа работает лопатой, Настя и Даша руководят процессом. Посадка деревьев увековечивает память ветеранов, которые ушли на фронт или трудились в тылу. Параллельно с этой работой, в архивах устанавливают имена участников Великой Отечественной войны - именно поэтому акция и получила название «Лес Победы».

Дмитрий Киселев, заместитель директора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "Компания подтверждает свою приверженность к поддержанию экологии. Ведь первый принцип не навреди. Ну, и у нас акция - «Лес победы», тем самым мы сохраняем память о предках, которые защищали нашу родину".

От посадки деревьев к уборке мусора во всем Черняевском лесу. Лукойловцы присоединились к краевой акции «Чистая среда».

Вадим Саначев, лесничий Черняевского леса: "Черняевский лес - центральное место в городе и, конечно же, ему нужна помощь людей, которые здесь живут и работают".

Всего за час общими усилиями удалось очистить 100 га леса. Как известно, кто хорошо работает, тот хорошо ест. В конце мероприятия сотрудники МЧС всех досыта накормили армейской кашей. Такой своеобразный жест благодарности, ведь убранный мусор - шаг на пути к предотвращению лесных пожаров.