Пострадавшим на Фестивале хоров выплатят по 200 тысяч рублей

Двое детей, пострадавших при обрушении сценических конструкций у ДК Солдатова во время Фестиваля хоров в Перми, выписаны из больницы. Ещё пятеро остаются в стационаре, - сообщил на заседании регионального правительства глава краевого Минздрава Вадим Плотников. Состояние девочки, которая получила наиболее серьёзные травмы, пока тяжёлое, но с положительной динамикой. Из искусственной комы ребенка уже вывели.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края: "Ребёнок в сознании, правильно отвечает на вопросы, немножко заторможена. Я думаю, что до конца недели она ещё останется в отделении реанимации, а на следующей неделе мы её переведём в нейрохирургическое отделение".

Семье этой девочки из регионального бюджета выплатят 400 тысяч рублей, всем остальным пострадавшим – по 200 тысяч. Эту материальную компенсацию все должны получить в максимально короткий срок, распорядился глава региона Максим Решетников. Кроме того, по итогам внутренней административной проверки он заявил, что настаивает на увольнении руководителя Центра по реализации проектов в сфере культуры. Эта структура Минкульта выступала заказчиком работ, а сам министр культуры Пермского края Галина Кокоулина получила выговор.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "По сути, у нас вообще не было контроля за теми конструкциями, которые монтируют. Галина Юрьевна, Вам объявляю выговор за отсутствие контроля деятельности учреждений подведомственных".

ЧП на площади у ДК Солдатова произошло днем 24 мая во время репетиции Фестиваля хоров в рамках Дней славянской письменности и культуры. По последним данным, в результате в больницу попали семь детей и один взрослый. Следственный комитет возбудил уголовное дело и намерен дать оценку действиям или бездействию организаторов фестиваля. Пока главным фигурантом дела является предприниматель Арсений Юдин. Считается, что он фактически руководил работами по возведению упавших конструкций. По ходатайству следователя он был помещён под арест на два месяца.