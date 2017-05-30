В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека
Жуткое ДТП в минувшие выходные произошло в Березниках. Внедорожники «Митцубиси» на полном ходу врезался в автобус. Авария произошла вечером на выезде из города, неподалеку от торгового центра «Оранж-молл». По предварительной информации, водитель джипа выехал на встречную полосу движения, вследствие чего врезался в автобус. В аварии погибли 3 человека – 29-летний водитель «Митцубиси», его пассажиры 1983 и 1985 годов рождения. Еще два пассажира пикапа получили травмы различной степени тяжести. Травмированы и два пассажира автобуса. Причины аварии устанавливаются.
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