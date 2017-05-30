Не вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановку

В Перми водитель на иномарке снес автобусную остановку. Автомобиль «Хендай» в Орджоникидзевском районе врезался в остановочный комплекс «ул. Щербакова» по направлению в сторону центра города. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Пермскому краю, с места происшествия водитель скрылся. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его личность, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По словам очевидцев ДТП, скрывшийся водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас полиция проверяет и эту информацию. Добавлю, всего за минувшие выходные дни в Прикамье произошло 22 ДТП, в которых 5 человек погибли и 35 травмированы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 6,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, 185 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.