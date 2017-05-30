Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Из автомобиля на перекрестке выпал ребенок

В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека →

Не вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановку

смотреть видео

остановка

В Перми водитель на иномарке снес автобусную остановку. Автомобиль «Хендай» в Орджоникидзевском районе врезался в остановочный комплекс «ул. Щербакова» по направлению в сторону центра города. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Пермскому краю, с места происшествия водитель скрылся. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его личность, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По словам очевидцев ДТП, скрывшийся водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас полиция проверяет и эту информацию. Добавлю, всего за минувшие выходные дни в Прикамье произошло 22 ДТП, в которых 5 человек погибли и 35 травмированы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 6,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, 185 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 30.05.2017 в 15:13 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Из автомобиля на перекрестке выпал ребенок

Сделано в Перми: Упаковка

Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Чайковском появится светомузыкальный фонтан

«Зеленый марафон» собрал несколько тысяч пермяков

Как «Химфест» в Березниках попал в Книгу рекордов России

На юбилейном конкурсе «Формула успеха» вручено два Гран-при

Пермский автобус назвали именем гениального конструктора

В расписание электричек внесены изменения

Первый пошел. Выпускники написали Единый госэкзамен


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Из автомобиля на перекрестке выпал ребенок

В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека →

Обратите внимание

в Перми

Не вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановку

По словам очевидцев ДТП, скрывшийся водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
смотреть видео читать30.05.2017 в 15:13
Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Из автомобиля на перекрестке выпал ребенок

Шокирующее дорожно-транспортное происшествие произошло в Индустриальном районе Перми.
смотреть видео читать30.05.2017 в 14:50
Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Сделано в Перми: Упаковка

Продукция, объем которой исчисляется миллионами единиц в ДЕНЬ! Речь о простом пластиковом стакане.
смотреть видео читать30.05.2017 в 14:30
Метки: в Перми, СДЕЛАНО В ПЕРМИ

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
смотреть видео читать30.05.2017 в 14:09
Метки: в Перми, Общество

В Перми открылась творческая школа «Модем искусства»

На протяжении недели здесь будут обучаться 25 ребят из учреждений дополнительного образования Перми и края.
читать30.05.2017 в 13:06
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Награды нашли своих героев

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды 11 сотрудникам ведомства, проявившим мужество при спасении людей.
смотреть видео читать29.05.2017 в 16:09
Метки: в Перми, Общество, в России

5 уроков Марии Шукшиной

Мария Шукшина не получила актерского образования – мастерству она училась прямо на съемочной площадке. Впрочем, были в ее жизни и другие уроки.
читать29.05.2017 в 14:01
Метки: в России, Кино, СМИ

Дмитрий Нагиев рассекретил свою зарплату

На «Первом канале» стартовало новое шоу «Победитель», в котором своим пением можно довольно легко заработать кругленькую сумму (не меньше 150 000 рублей).
читать29.05.2017 в 13:01
Метки: в России, СМИ

Тысячи бутылок нелегального алкоголя будут уничтожены

За 4 месяца этого года судебными приставами Прикамья передано на уничтожение около 15 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
смотреть видео читать25.05.2017 в 17:53
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермские «звездочки» разгромили столичный ЦСКА

Центральный матч шестого тура Чемпионата России состоялся на домашнем для столичного ЦСКА стадионе Янтарь. Пермячки выиграли со счетом 4:1.
смотреть видео читать24.05.2017 в 14:12
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

В ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человекаВ ДТП с участием внедорожника и автобуса погибли три человека

Не вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановкуНе вписался: Водитель иномарки снес автобусную остановку

Из автомобиля на перекрестке выпал ребенокИз автомобиля на перекрестке выпал ребенок

Сделано в Перми: УпаковкаСделано в Перми: Упаковка

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Перми открылась творческая школа «Модем искусства»В Перми открылась творческая школа «Модем искусства»

Вершки и корешки: Аграрии заканчивают посевную кампаниюВершки и корешки: Аграрии заканчивают посевную кампанию

В Чайковском ловят нелегаловВ Чайковском ловят нелегалов

Инициативное бюджетирование - это работает!Инициативное бюджетирование - это работает!

2500 человек пострадали от укусов клещей2500 человек пострадали от укусов клещей

В Чайковском появится светомузыкальный фонтанВ Чайковском появится светомузыкальный фонтан

«Зеленый марафон» собрал несколько тысяч пермяков«Зеленый марафон» собрал несколько тысяч пермяков

Как «Химфест» в Березниках попал в Книгу рекордов РоссииКак «Химфест» в Березниках попал в Книгу рекордов России

На юбилейном конкурсе «Формула успеха» вручено два Гран-приНа юбилейном конкурсе «Формула успеха» вручено два Гран-при

Пермский автобус назвали именем гениального конструктораПермский автобус назвали именем гениального конструктора

В расписание электричек внесены измененияВ расписание электричек внесены изменения

Первый пошел. Выпускники написали Единый госэкзаменПервый пошел. Выпускники написали Единый госэкзамен

Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»

Впервые в Перми прозвучала «Брюссельская месса» Генриха БибераВпервые в Перми прозвучала «Брюссельская месса» Генриха Бибера

«Амкар» и «Спартак» оштрафованы на 650 тысяч«Амкар» и «Спартак» оштрафованы на 650 тысяч

Получить зарплату помогла прокуратураПолучить зарплату помогла прокуратура

На переселение Березников федеральная казна выделит 1,25 миллиарда рублейНа переселение Березников федеральная казна выделит 1,25 миллиарда рублей

Пермские девятиклассники сдали ОГЭ по иностранному языкуПермские девятиклассники сдали ОГЭ по иностранному языку

Злостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным срокомЗлостную алиментщицу из Кудымкара наказали условным сроком

Богато дарованиями ПрикамьеБогато дарованиями Прикамье

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru