Из автомобиля на перекрестке выпал ребенок
Шокирующее дорожно-транспортное происшествие произошло в Индустриальном районе Перми. Видео на сайт YouTube опубликовали в группе автомобилисты Пермского края. Во время движения из автомобиля прямо на проезжую часть выпал ребенок, и только чудом не попал под колеса других участников дорожного движения. По предварительной информации, инцидент произошел на перекрестке проспекта Декабристов и улицы Советской армии. Водитель автомобиля «Рено» начал совершать поворот, как вдруг одна из дверей автомобиля открылась и из салона выпал мальчик. Отец заметил исчезновение сына, когда проехал несколько метров. К счастью, ребенок не пострадал. Испуганный малыш встал и побежал к матери, после чего невнимательные родители продолжили свой путь.
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