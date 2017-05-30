Сделано в Перми: Упаковка

Продукция, объем которой исчисляется миллионами единиц в ДЕНЬ! Речь о простом пластиковом стакане, который тем не менее имеет непростой процесс производства. Простой на вид продукт производят сложнейшие немецкие машины, некоторые и в России то существуют только в одном экземпляре, обеспечивая, однако, всю страну - от Владивостока до Калиниграда. Месячный объем производства в абсолютных числах сравним со 146 миллионным населением России.



Секреты производства на пермском предприятиии "Упакс-Юнити" узнал Максим Лабутин, автор программы "Сделано в Перми".