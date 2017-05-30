Пермский край. Неделя за 159 секунд

На уходящей неделе пермяки изучали, как их доходы выглядят на фоне зарплат коллег в других регионах страны. Кто-то целые острова покупал, а кто-то просто гадал: правда ли, что в Пермь Абрамович приехал. Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".