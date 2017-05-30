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Как «Химфест» в Березниках попал в Книгу рекордов России

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Березники День химика Химфест

В Березниках провели «Химфест», отметив День химика, и попали в Книгу рекордов России. 

Дождь не разогнал зрителей, а стал поводом встать ближе к соседу под зонт, тем более на сцене группа "Сплин".

Погода, как и развлечения во время "Химфеста" в Березниках была разнообразной. В детском городке - батуты и игры-головоломки. На дорогах - байкеры. А ещё здесь можно было попробовать сыр Моцарелла из Соликамска и выпечку с пылу с жару.

Организаторами Дня химика стали ПАО «Уралкалий» компания УРАЛХИМ и её филиал «Азот». Последние отметили 85 лет со дня основания и презентовали масштабный проект.  4-х часовой ролик с заводчанами вошел в Книгу рекордов России.

Леонид Сенаторов, главный эксперт "Книги рекордов России": "Подобная заявка с подобной формулировкой, с подобным рекордом она впервые. В Книге рекордов России ничего подобного не было".

главные люди Азота

А до этого город украсил гигантский плакат - самый масштабный в истории завода фотопроект «Главные люди «Азота». На 30-метровой конструкции расположились фотографии 2789 человек. Заводчане, машинисты, бухгалтеры, начальники и десятки других профессий.

В честь праздника республику химии на Каме посетил глава региона Максим Решетников.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Предприятия, которые работают в крае, много инвестируют, создают рабочие места, строят социальные объекты".

Глава Прикамья отметил - промышленными предприятиями может гордиться вся страна.

Руководство

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО "Уралкалий": "Хотел бы особенно поблагодарить наших ветеранов за всё, что они сделали для нас и для Березников. Всем успехов, счастья, здоровья, всего самого хорошего!".

Мурад Чапаров, директор филиала «Азот»: "Всех с Днём химика и в честь этого праздника от группы "Уралкалий" и группы "Уралхим" подарок знаменитая группа "Сплин". Поздравляю!"

Главными героями "Химфеста" стали не рок-звезды, а люди, без которых, да что уж там концерт, ни одно производство не станет первым.

Антон Нагибин

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 30.05.2017 в 10:46 в рубрике - Вести Пермь

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