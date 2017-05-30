На юбилейном конкурсе «Формула успеха» вручено два Гран-при

В Перми завершились концерт и церемония вручения наград 10-го юбилейного телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».

«Формула успеха» - это потрясающе огромный проект, сотни организаторов, километры электропроводов, тонны звуковой и световой аппаратуры, на сцене работают видеокраны и кинорельсы. Но все это видно только во время репетиций, которые ближе к финалу идут практически сутками.

Вот кран репетирует пролет над залом театра оперы и балета. В последние минуты кипит все и внутри, и снаружи. Как по заказу к дефиле финалистов по красной ковровой дорожке выходит солнце.

Нынешний сезон для «Формулы успеха» юбилейный. Десятый. Около десяти тысяч детей участвовали в конкурсе за все время. В этом году удивляли музыкой, фотографиями и живописью.

Анна Морозова, участница конкурса «Формула успеха»: "Я участвовала в конкурсе с авторской куклой. Авторская кукла - это кукла, которая существует в единственном экземпляре, она служит не в игровых целях, а для красоты, в качестве предмета интерьера".

В юбилей сразу несколько новинок. К примеру, в отличие от прошлых лет, упор в выступлениях участников не на персональные номера, а на дуэты и трио. А вместо одного гран-при, и это, пожалуй, самая главная сенсация, будет два.

Татьяна Шубина, директор конкурса «Формула успеха»: "В этом году к юбилею мы издали книжку. Эта книга получилась очень интересная, яркая, она называется «Учи азбуку», то есть здесь на каждую букву все 10 лет нашего конкурса".

Из шестидесяти финалистов два десятка победителей. Гран-при конкурса взяли Мария Слащева и Анна Морозова.

10-я «Формула успеха» подходит к концу, и организаторы утверждают, что работа над одиннадцатой уже началась.