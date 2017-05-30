«Зеленый марафон» собрал несколько тысяч пермяков

Несколько тысяч самых активных, спортивных и смелых пермяков собрались на «Зеленом марафоне» и упорно преодолевают дистанцию в 4 км 200 м.

За несколько минут до старта пошел снег, но участников забега это не остановило. Девиз нынешнего «Зеленого марафона» - «Спорт для всех!», а это значит, принять участие в забеге могли не только сотрудники Сбербанка, но и все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Сбербанк России в шестой раз организует «Зеленый марафон». В Прикамье к этой инициативе традиционно присоединяются активисты регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, вот и в этот раз люди с ограниченными возможностями здоровья вышли на старт.

Сергей Безродный, управляющий Пермским отделением Сбербанка: "Очень радостно видеть, что ценители и любители спорта, здорового образа жизни собрались на эспланаде на этот замечательный праздник".

Гостей спортивного семейного праздника ждала веселая танцевальная разминка, конкурсы, мастер-классы, выступления творческих коллективов. А самые маленькие участники «Зеленого марафона» устроили забег на беговелах. Главной задачей такого мероприятия из года в год остается сплочение и приобщение к здоровому образу жизни как можно большего числа людей.