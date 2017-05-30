Пермский автобус назвали именем гениального конструктора

В Перми появился настоящий именной автобус. Он будет курсировать по 66-му маршруту «Парковый – Крохалева» и носить имя прославленного конструктора Павла Соловьева. Идея принадлежит сотрудникам предприятия «Авиадвигатель» и приурочена к 100-летнему юбилею со дня рождения Павла Александровича, под руководством которого были созданы двигатели для таких самолетов как Ту-134 и 154-М, Ил-76, Миг-31 и вертолета Ми-6. Последнее детище Соловьева - названный в его честь ПС-90А для Ил-96, Ту-204 и 214. Что касается запущенного на маршрут автобуса, то первые пассажиры уже окрестили его не иначе как самолет.

Юлия Молчанова, председатель профсоюза АО «ОДК-Авиадвигатель», рассказывает: "Павел Александрович Соловьев - один из основателей пермской моторо-конструкторской школы, он во многих смыслах настоящий учитель нашего предприятия, он преподавал в политехе, он всю свою жизнь работал на нашем предприятии, и сегодняшний генеральный конструктор Александр Александрович Иноземцев его прямой ученик и последователь".