В расписание электричек внесены изменения

На Свердловской железной дороге стартовал сезон ремонтных работ, в связи с чем до 9 июня отменен электропоезд «Кунгурский экспресс». При этом в четверг будут запущены две новые электрички – Пермь-Кордон с отправлением в 9.07 по московскому времени и Кунгур-Пермь выход в 12.29, время также московское. Что касается других поездов, то на восточном направлении достаточно много изменений, в Пермской пригородной компании советуют установить на свои смартфоны мобильное приложение «Пригород», чтобы всегда иметь под рукой актуальное расписание.