Первый пошел. Выпускники написали Единый госэкзамен
Выпускники Пермского края приступили к сдаче единых государственных экзаменов. Первыми стали сразу два предмета на выбор - информатика и география. По географии за 3 часа ребятам предстояло ответить на 34 вопроса, а по информатике – на 27, но за 3 часа 55 минут. Процедура сдачи не изменилась. При себе можно иметь только паспорт, линейку, калькулятор, при необходимости - воду и шоколад. Ребята также проходят через металлоискатель, в аудиториях стоят «глушилки» сотовой связи и по 2 камеры. Есть одно техническое нововведение.
Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Мы планомерно двигаемся к тому, чтобы материалы не довозились, а все было организованно. И печать КИМов, и сканирование результатов работ проходило прямо в пункте проведения экзаменов".
В этом году в Пермском крае в испытаниях участвуют 12 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Экзамены принимают в 100 пунктах, а для их проведения привлечено более 5,5 тысяч организаторов и педагогов.
В числе общественных наблюдателей за процедурой ЕГЭ есть и вчерашние выпускники – сегодняшние студенты.
Ирина Белоглазова: "Необычно. Я вижу ребят из своей школы и наблюдаю за ними. А сама я сидела на первой парте и тоже смотрела на камеры, как это делают другие ребята сейчас".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»
Впервые в Перми прозвучала «Брюссельская месса» Генриха Бибера
«Амкар» и «Спартак» оштрафованы на 650 тысяч
Получить зарплату помогла прокуратура
На переселение Березников федеральная казна выделит 1,25 миллиарда рублей
Пермские девятиклассники сдали ОГЭ по иностранному языку
Награды нашли своих героев
В Перми задержан подозреваемый сразу в двух разбойных нападениях
Автомобиль сбил юного велосипедиста на «зебре»
Порыв ветра снес стелу «Ленинский район»
Добавить комментарий: