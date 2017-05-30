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← Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»

Первый пошел. Выпускники написали Единый госэкзамен

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егэ

Выпускники Пермского края  приступили к сдаче единых государственных экзаменов. Первыми стали сразу два предмета на выбор - информатика и география. По географии за 3 часа ребятам предстояло ответить на 34 вопроса, а по информатике – на 27, но за 3 часа 55 минут. Процедура сдачи не изменилась. При себе можно иметь только паспорт, линейку, калькулятор, при необходимости - воду и шоколад. Ребята также проходят через металлоискатель, в аудиториях стоят «глушилки» сотовой связи и по 2 камеры. Есть одно техническое нововведение.

Кассина

Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Мы планомерно двигаемся к тому, чтобы материалы не довозились, а все было организованно. И печать КИМов, и сканирование результатов работ проходило прямо в пункте проведения экзаменов".

В этом году в Пермском крае в испытаниях участвуют 12 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Экзамены принимают в 100 пунктах, а для их проведения привлечено более 5,5 тысяч организаторов и педагогов. 

ЕГЭ

В числе общественных наблюдателей за процедурой ЕГЭ есть и вчерашние выпускники – сегодняшние студенты.

Ирина Белоглазова: "Необычно. Я вижу ребят из своей школы и наблюдаю за ними. А сама я сидела на первой парте и тоже смотрела на камеры, как это делают другие ребята сейчас".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 30.05.2017 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

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← Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»

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