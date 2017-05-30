Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»

Делом об обрушении потолка в зале хореографии Кудымкарского этнокультурного центра займется местная прокуратура. В истории официально на данный момент нет ни одного пострадавшего. Тем не менее, по данным руководства центра, в момент обрушения в зале находились 30 студентов и преподаватель.

Мария Носкова, директор Коми-Пермяцкого этнокультурного центра, рассказывает: "Так случилось, что, видимо, был сильный порыв ветра, мы пока уточняем ситуацию, по какой причине это произошло. У нас частично осыпался потолок, плитка потолочная. Никто не пострадал. Все обошлось. Занятие продолжилось в другом кабинете".

Стоит отметить, что студенты, на которых во время ЧП сыпались потолочные плиты и светильники, единодушно отказались от общения с корреспондентом. Хотя в кудымкарской группе, созданной в одной из социальных сетей, сразу после ЧП было размещено анонимное сообщение.

Группа ВКонтакте «Подслушано Кудымкар»: «Кто сделал ремонт в этнокультурном центре? Можно вам посмотреть в глаза?? Сегодня на уроке хореографии нам на голову упал потолок. Причина: сквозняк. Хорошо, что отделались синяками и шоком. Педагог сказал: «Со всеми бывает. Давайте об этом промолчим».