Обвалился потолок на студентов - «Давайте об этом помолчим»

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потолок

Делом об обрушении потолка в зале хореографии Кудымкарского этнокультурного центра займется местная прокуратура. В истории официально на данный момент нет ни одного пострадавшего. Тем не менее, по данным руководства центра, в момент обрушения в зале находились 30 студентов и преподаватель.

Мария Носкова

Мария Носкова, директор Коми-Пермяцкого этнокультурного центра, рассказывает: "Так случилось, что, видимо, был сильный порыв ветра, мы пока уточняем ситуацию, по какой причине это произошло. У нас частично осыпался потолок, плитка потолочная. Никто не пострадал. Все обошлось. Занятие продолжилось в другом кабинете".

Стоит отметить, что студенты, на которых во время ЧП сыпались потолочные плиты и светильники, единодушно отказались от общения с корреспондентом. Хотя в кудымкарской группе, созданной в одной из социальных сетей, сразу после ЧП было размещено анонимное сообщение.

лампы

Группа ВКонтакте «Подслушано Кудымкар»: «Кто сделал ремонт в этнокультурном центре? Можно вам посмотреть в глаза?? Сегодня на уроке хореографии нам на голову упал потолок. Причина: сквозняк. Хорошо, что отделались синяками и шоком. Педагог сказал: «Со всеми бывает. Давайте об этом промолчим».

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Происшествия, Образование

Опубликовано: 30.05.2017 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

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