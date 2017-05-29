Впервые в Перми прозвучала «Брюссельская месса» Генриха Бибера

Пермский академический хор «Млада» совместно с камерным ансамблем «OPUS-POSTH» и народной артисткой России Татьяной Гринденко представили зрителям премьеру редко исполняемого произведения австрийского композитора Генриха Бибера «Брюссельская месса».

С короткой мессы британского композитора Бенджамина Бриттона начался совместный концерт «Млады» и «OPUS-POSTH». Исполнил ее смешанный женский хор с органом. Изначально такие мессы сочинялись для украшения богослужения в католической церкви. Пик развития многоголосной мессы - вторая половина 15-го - начало 17-го веков. В Новое время композиторы, как правило, задумывали мессу сразу как законченное концертное сочинение.

Дарья Аверина, директор и артистка Пермского академического хора "Млада", отмечает: "Важно действительно осознать, что есть некая абсолютная истина, и эта музыка божественная, она будто бы спускается с небес, а мы как инструменты, как транслятор этой музыки".

Во втором отделении музыканты исполнили яркое произведение, сочетающее в себе архитектурную строгость и мелодическое богатство – «Брюссельскую мессу» австрийского композитора и скрипача Генриха Бибера. С этим произведением, написанным 320 лет назад, связана интересная история. Во-первых, несмотря на название, «Брюссельская месса» была написана в Зальцбурге, а во-вторых долгое время ее автор был неизвестен.

Ольга Выгузова, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Пермского академического хора "Млада", рассказывает: "Почувствовав ее всей душой, ты понимаешь насколько это произведение актуально. Оно встречается с мессой Бритона, их разделяет время, но у них есть одинаковый смысл, который заключается в последних словах: "Даруй нам мир". Что может быть актуальнее этих слов сегодня?".

К этому концерту «Млада» и «OPUS-POSTH» готовились целый год. "Брюссельская месса" содержит антифонное пение и перегруппировку и требует настолько сложной инструментовки, что современный учёный запросто мог бы сравнить её с фракталом. Исполнители в течение двенадцати месяцев посещали многочисленные репетиции и мастер-классы.

Сергей Ефимов, артист Пермского академического хора "Млада": "Самое главное во всей этой огромной массе нот увидеть музыку, поскольку это полифоническая музыка, увидеть течение голосов, течение мелодий и смысл. И самое главное, чему нас научила на затяжных мастер-классах Татьяна Гринденко, - отделять главное от неглавного. Должна быть мысль, и каждый человек должен понимать, что он хочет сказать, что он должен сказать".

Концерт Пермского академического хора "Млада" и Московского камерного ансамбля «OPUS-POSTH» в Большом зале краевой филармонии - это результат многолетнего творческого сотрудничества двух коллективов. Пермские зрители уже слышали несколько лет назад в их исполнение этномифологическую сюиту "Дети Выдры" Владимира Мартынова на тексты Хлебникова. Интересно, чем удивят музыканты в следующий раз?