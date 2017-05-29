«Амкар» и «Спартак» оштрафованы на 650 тысяч

По итогам матча «Амкар» - «Спартак» клубы оштрафованы на 650 тысяч рублей. Накануне состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены решения по нарушениям, допущенным в 28-ом туре минувшего чемпионата. Пермский «Амкар» и московский «Спартак» получили штрафы на 100 и 550 тысяч соответственно. Если пермский клуб поплатится за необеспечение безопасности на стадионе, то москвичи - за использование болельщиками пиротехники, сидение на ограждении гостевого сектора, скандирование оскорбительных выражений, а также за причинение имущественного вреда объекту спорта и за массовое появление на поле посторонних лиц.

Футболисты и тренерский штаб «Амкара» начнут подготовку к новому сезону 11 июня. А отечественный Чемпионат сезона 2017/2018 в связи с проведением в России Чемпионата Мира стартует уже 16 июля. В ближайшие дни станет известно расписание первых восьми туров.